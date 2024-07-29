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لبنان

حريق اشتعل... ماذا يحصل في الجانب اللبناني من قرية الغجر؟

Lebanon 24
29-07-2024 | 07:45
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أفادت قناة "الميادين" بأن العدو الاسرائيلي أطلق قنابل متفجرة في اتجاه الجانب اللبناني مقابل قرية الغجر.

وأدّى ذلك إلى اشتعال حريق.
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قرية

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