كرامي: تعازينا لاهالي مجدل شمس وتحية لمواقف الحكومة وجنبلاط وأرسلان

كتب النائب فيصل كرامي عبر "اكس": "أيُّ عملٍ عسكري ستقوم به دولة الاحتلال على خلفية جريمة مجدل شمس اسمه عدوان وليس ردة فعل كما يحلو القول لبعض الإعلام اللبناني".

‏وأضاف: "تحية لوليد بك جنبلاط وللأمير طلال أرسلان على موقفهما الوطني، ويكفي ان أقول انه في المِحن والأزمات تظهر معادن الرجال. وأيضاً، تحية للحكومة اللبنانية التي عبّرت عن الموقف الرسمي اللبناني عبر وزير الخارجية الذي نطق بالقول الفصل".

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‏وتابع كرامي: "تعازينا الحارة لأهلنا في مجدل شمس ولذوي الضحايا والشهداء، وتعازينا للشعب السوري الشقيق. ‏وعلى العدو أن يفهم بأن اي اعتداء على لبنان يحولنا كلنا إلى مقاومين لهذا العدوان بغض النظر عن بعض اصوات النشاز التي تصدر من هنا ومن هناك".