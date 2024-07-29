Advertisement

لبنان

كرامي: تعازينا لاهالي مجدل شمس وتحية لمواقف الحكومة وجنبلاط وأرسلان

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1227920-638578681111112720.jpg
Doc-P-1227920-638578681111112720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب  النائب فيصل كرامي عبر "اكس": "أيُّ عملٍ عسكري ستقوم به دولة الاحتلال على خلفية جريمة مجدل شمس اسمه عدوان وليس ردة فعل كما يحلو القول لبعض الإعلام اللبناني".
‏وأضاف: "تحية لوليد بك جنبلاط وللأمير طلال أرسلان على موقفهما الوطني، ويكفي ان أقول انه في المِحن والأزمات تظهر معادن الرجال.  وأيضاً، تحية للحكومة اللبنانية التي عبّرت عن الموقف الرسمي اللبناني عبر وزير الخارجية الذي نطق بالقول الفصل".
Advertisement
‏وتابع كرامي: "تعازينا الحارة لأهلنا في مجدل شمس ولذوي الضحايا والشهداء، وتعازينا للشعب السوري الشقيق. ‏وعلى العدو أن يفهم بأن اي اعتداء على لبنان يحولنا كلنا إلى مقاومين لهذا العدوان بغض النظر عن بعض اصوات النشاز التي تصدر من هنا ومن هناك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2024-07-29
12:00 | 2024-07-29
11:59 | 2024-07-29
11:34 | 2024-07-29
11:14 | 2024-07-29
11:13 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24