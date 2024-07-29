مصر تبدي قلقها من الحرب: نرفض زعزعة استقرار لبنان

أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري قلقا بالغا تجاه التصعيد القائم بين "حزب الله" وإسرائيل.



ولفت شكري إلى أن هذا التصعيد له تأثيرات محتملة على أمن واستقرار لبنان.



وأكّد وزير الخارجية المصري رفض القاهرة أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبه.

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