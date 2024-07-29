الخارجية الأميركية: "حزب الله" أطلق الصاروخ على مجدل شمس

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أعلنت الخارجية الأميركية أنها تجري محادثات لضمان عودة السكان على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية، مشيرة إلى أن مفاوضات غزة تجري على قدم وساق ويتم بذل الجهود الحثيثة.وعن الضربة الإسرائيلية المتوقعة على لبنان قالت الخارجية الأميركية بأنّ "ضرب بيروت من قبل إسرائيل هي فرضية ولن نعلّق على ذلك الآن"، زاعمة أن الصاروخ الذي سقط على مجدل شمس أطلق من منطقة يسيطر عليها "حزب الله".ولفتت إلى أن هضبة الجولان منطقة مهمة لأمن إسرائيل، فطالما جماعات إيران في سوريا فالجولان يجب أن يبقى أمنيا مع إسرائيل .