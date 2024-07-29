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لبنان

أمرٌ لافت عند حدود الجنوب!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-07-2024 | 05:45
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خلال ساعات ليل الأحد، شهدت بعض المناطق الحدودية في جنوب لبنان إطلاق مفرقعات ناريّة بشكلٍ لافت، وذلك وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة.
مواطنون في مرجعيون أبلغوا "لبنان24" بأنَّه تمّ رصد طائرة "درون" إسرائيلية فوق نقطة قريبة جداً من مكان إطلاق المرفقعات ليتبين أنها تُحلق على علو منخفض جداً.
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أيضاً، تبين أن مختلف قرى وبلدات الجنوب لاسيما المناطق المأهولة منها، بدت خالية من السكان مع انعدام حركة السيارات في الشوارع لاسيما خلال ساعات المساء الأولى.
"لبنان24" جال في العديد من القرى والبلدات سواء خصوصاً في قضاءي النبطية ومرجعيون، وكانت الحركة معدومة تماماً.
أحد الأشخاص القاطنين في النبطية أبلغ "لبنان24" إنَّ هناك مخاوف من تطور وتأزم الوضع بشكلٍ كبير خلال الوقت الراهن لاسيما مع تهديد إسرائيل بشنّ حرب ضد لبنان.
ووفقاً للمصدر، فإنّ بعض العائلات تركت الجنوب حالياً وانتقلت إلى مناطق أخرى وذلك تفادياً لأي تصعيد قد يحصل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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