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لبنان

لجنة الطوارئ تتابع تطورات الجنوب واستنفار للمؤسسات الطبية تحسباً لأي طارئ

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-07-2024 | 14:20
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أكّدت مصادر حكومية أنّ لجنة الطوارئ الوطنية تتابع، منذ مساء السبت، التطورات الأخيرة وإمكان توسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
 
وأوضحت المصادر أنّ اللجنة تعقد اجتماعات بشكل متواصل على الصعيد المركزيّ والمحليّ، مشيرة إلى أنّ اللجان وخلايا الأزمة تجري على مستوى الوزارات والمحافظات تنسيقاً مستمراً خصوصاً، في محافظتي الجنوب والنبطية، ويجري استنفار المؤسسات الطبية والإسعافية والدفاع المدنيّ تحسبًا لأيّ طارئ أو عدوان محتمل.
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وتستمر اتصالات منسق اللجنة الوزير ناصر ياسين مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إضافة إلى المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية لتعزيز الجهوزية ولمواكبة الجهود الرامية التي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لخفض التصعيد.
 
وأفادت المعلومات بأنّ الاجتماعات متواصلة وستتابع صباح الغد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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