29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة الطوارئ تتابع تطورات الجنوب واستنفار للمؤسسات الطبية تحسباً لأي طارئ
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-07-2024
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّدت مصادر حكومية أنّ لجنة الطوارئ الوطنية تتابع، منذ مساء السبت، التطورات الأخيرة وإمكان توسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وأوضحت المصادر أنّ اللجنة تعقد اجتماعات بشكل متواصل على الصعيد المركزيّ والمحليّ، مشيرة إلى أنّ اللجان وخلايا الأزمة تجري على مستوى الوزارات والمحافظات تنسيقاً مستمراً خصوصاً، في محافظتي الجنوب والنبطية، ويجري استنفار المؤسسات الطبية والإسعافية والدفاع المدنيّ تحسبًا لأيّ طارئ أو عدوان محتمل.
Advertisement
وتستمر اتصالات منسق اللجنة الوزير ناصر ياسين مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إضافة إلى المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية لتعزيز الجهوزية ولمواكبة الجهود الرامية التي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لخفض التصعيد.
وأفادت المعلومات بأنّ الاجتماعات متواصلة وستتابع صباح الغد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
02:42 | 2024-07-29
29/07/2024 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
05:44 | 2024-07-29
29/07/2024 05:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
08:00 | 2024-07-29
29/07/2024 08:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
03:08 | 2024-07-29
29/07/2024 03:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
01:30 | 2024-07-29
29/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
16:57 | 2024-07-29
بسبب أعمال الشغب.. الجيش الإسرائيلي يلغي مشاورات الضربة العسكرية في لبنان
16:56 | 2024-07-29
مقدمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2024-07-29
لحظات حاسمة في لبنان.. إسرائيل تتحضر لـ"الضربة" و "الحزب" يُحرّك صواريخه!
16:46 | 2024-07-29
إشكالان في طرابلس.. إطلاق نار والجيش يتدخل
16:18 | 2024-07-29
عملية دهم للجيش في البقاع.. من أوقف هناك؟
16:00 | 2024-07-29
أين سوريا من "العاصفة اللبنانية"؟ محللون يشرحون!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24