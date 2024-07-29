Advertisement

لبنان

كلاس: على فرنسا إجراء تحقيق بالإهانة التي حصلت خلال "أولمبياد باريس"

Lebanon 24
29-07-2024 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1228035-638578858609356554.jpg
Doc-P-1228035-638578858609356554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أن "ما حصل في باريس خلال عرض افتتاح الأولمبياد يعد خادشا للحياء العام ولكرامة فرنسا وتشويها لهذا الاحتفال الأسطوري"، وقال: "إن روح شيطانية ظهرت في افتتاح الأولمبياد".
Advertisement

وطالب كلاس، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، "السلطات الفرنسية بإجراء تحقيق في هذه المسرحية التي تم تنظيمها لإهانة أهم رموز الديانة المسيحية"، متسائلًا عن "دور المخابرات الفرنسية والأجهزة التي نظمت هذا الحدث".

واستغرب "مرور ما وصفه بالخرق الأدبي المخيف للديانة المسيحية مرور الكرام، وغياب أيّ ردة فعل معنوية"، لافتا إلى أنه "لا يكفي حذف مقاطع الفيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار كلاس إلى أنّ "الأولمبياد، وهو أهم حدث رياضي عالمي تم تشويهه في باريس، وبعد الانتهاء من فعالياته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-07-29
16:56 | 2024-07-29
16:50 | 2024-07-29
16:46 | 2024-07-29
16:18 | 2024-07-29
16:00 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24