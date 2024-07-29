كلاس: على فرنسا إجراء تحقيق بالإهانة التي حصلت خلال "أولمبياد باريس"

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وطالب كلاس، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، "السلطات الفرنسية بإجراء تحقيق في هذه المسرحية التي تم تنظيمها لإهانة أهم رموز الديانة المسيحية"، متسائلًا عن "دور المخابرات الفرنسية والأجهزة التي نظمت هذا الحدث".واستغرب "مرور ما وصفه بالخرق الأدبي المخيف للديانة المسيحية مرور الكرام، وغياب أيّ ردة فعل معنوية"، لافتا إلى أنه "لا يكفي حذف مقاطع الفيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي".وأشار كلاس إلى أنّ "الأولمبياد، وهو أهم حدث رياضي عالمي تم تشويهه في باريس، وبعد الانتهاء من فعالياته".