آخر معلومة.. مسعى أميركي لمنع إستهداف بيروت والضاحية!

نقلت وكالة "رويترز" مساء اليوم عن مصادر قولها ان "واشنطن تقود مسعى دبلوماسيا لردع إسرائيل عن استهداف بيروت وضاحيتها الجنوبية ردا على حادثة الجولان".





كذلك، قال مسؤول أميركي ان إدارة الرئيس جو بايدن تحاول منع التصعيد جراء أي رد إسرائيلي محتمل، وفقاً لـ"العربية".

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