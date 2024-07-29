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لبنان

بسبب أعمال الشغب.. الجيش الإسرائيلي يلغي مشاورات الضربة العسكرية في لبنان

Lebanon 24
29-07-2024 | 16:57
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين إلغاء مشاورات وصفها بالهامة حول الوضع على الجبهة الشمالية، وسط حالة من فقدان السيطرة في البلاد واقتحامات لمقرات الشرطة العسكرية.
 
وقال الجيش الإسرائيلي أن "التظاهرات وأعمال الشغب في قاعدة بيت ليد تشكل تهديدا لأمن إسرائيل".
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واشار إلى تعليق اجتماعات عملياتية وتقييم للأوضاع في الجبهة الشمالية بسبب اقتحام القواعد العسكرية.
 
وحذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من هذه الاقتحامات قائلا: "أحداث اقتحام القواعد تصل إلى حد الفوضى وتلحق الضرر بالجيش الإسرائيلي". (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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