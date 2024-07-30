" التيار" يفاوض بعيدا من الاعلام

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بالرغم من تبديل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الكثير من مواقفه المرتبطة بجبهة الاسناد في جنوب لبنان وعودته للتقارب خطابيا مع "حزب الله" في الاسابيع الماضية، الا ان علاقته مع حليفه السابق لا تزال فاترة.وتقول المصادر ان هناك نوعا من التواصل او التفاوض بين الحزب و"التيار"، لكنه يحصل بعيدا من الاعلام ولا يزال بين الاطر الحزبية المتوسطة المستوى ولم يتولاها بعد قياديو الصف الاول.وتعتبر المصادر ان هدف الحزبين من هذا التواصل هو ترك خيط رفيع بينهما وعدم الذهاب الى خلاف نهائي، مع قناعة الجميع بأن هذا المستوى القيادي لا يمكن له الوصول الى اي تسوية او اتفاق ثنائي.