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لبنان

جعجع: للإسراع في إجراء مناقصة تلزيم إدارة المعاينة الميكانيكية

Lebanon 24
30-07-2024 | 02:30
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، لجنة متابعة موظفي المعاينة الميكانيكية، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج ورئيس مصلحة النقابات طوني نون.

عرض الوفد على جعجع، بحسب بيان، "آخر ما آلت إليه الأوضاع في ملف إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ومصير موظفي شركة "FAL" بعد انتهاء عقدها وعدم إجراء مناقصة جديدة حتى الآن".
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وكلف جعجع "مباشرةً خلال الاجتماع لجنة نيابية من تكتل "الجمهورية القوية" بمراجعة وزير الداخلية بسام مولوي، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف المحافظ مروان عبود، لحثهم جميعاً على الإسراع في إجراء مناقصة تلزيم إدارة المعاينة الميكانيكية وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها".
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