البزري: حجم الرد الإسرائيلي غير معروف ولبنان وضع خطة طوارىء صحية

أشار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث اذاعي، إلى أن لبنان والمنطقة يعيشان أياما صعبة بسبب العدو الاسرائيلي الذي ألزم نفسه اتهام "حزب الله" بأنه وراء ما حدث في الجولان المحتل وبالرد عليه".

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وأكد" أن الرد الإسرائيلي غير معروف بعد حجمه وطبيعته، إلا أنه لن يكون ردا واسعا يؤدي إلى حرب شاملة، فهناك محاولة جدية، رغم صعوبة المرحلة، إلى إعادة ضبط قواعد اللعبة، لأن العدو الإسرائيلي يخشى الذهاب إلى حرب واسعة ضد لبنان".

ولفت "إلى أن أحدا لا يعرف النيات الحقيقية للعدو الاسرائيلي لكن لبنان ينتظر رده ليبنى على الشيء مقتضاه، لأن المقاومة التي نفت علاقتها بما حصل في الجولان المحتل لن تقبل عدم الرد في المقابل".

ورأى أن هناك خشية من الدخول في مرحلة صعبة من الانتظار والانتظار المتبادل، ما يحمل تداعيات على العديد من القضايا المرتبطة بالواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي في لبنان".

وردا على سؤال عن تدابير استثنائية في القطاع الصحي، أشار البزري إلى أن "لبنان وضع خطة طوارئ صحية وخطة طوارئ في وجه أي أزمة، وأن عددا من المستشفيات بالاتفاق مع وزارة الصحة قام بتدريبات لإظهار مدى الجاهزية والاستعداد".