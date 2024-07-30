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لبنان

بعد ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.. بيان من وزارة الاقتصاد والتجارة!

Lebanon 24
30-07-2024 | 03:57
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أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك الى أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك والنصوص القانونية ذات الصلة، تواصل فرق وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها على المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي و السوبر ماركت وغيرها من المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً لارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، تمّ تسطير محاضر ضبط في عدد من المؤسسات لمخالفتها مندرجات قانون حماية المستهلك، لاسيما عدم إعلان الأسعار، وقد تم تحويل كافة المحاضر إلى القضاء المختص".
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وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية واصحاب السوبر ماركت بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية"، كما حثت المواطنين "على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد".

وتابع البيان، "تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية لقمع المخالفات ذات الصلة".
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