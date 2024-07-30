قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتقد "أن نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله حتمي".



وأضاف: "أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل يمكن أن يفجر الوضع ونود أن نرى حلا دبلوماسيا".

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