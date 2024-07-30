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لبنان

شعر بها لبنانيّون.. ماذا قال خبير جيولوجيّ عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت سوريا أمس؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 05:19
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تعليقاً على الهزّة الأرضيّة التي ضربت سوريا يوم أمس، وشعر بها مواطنون لبنانيّون في الشمال، كتب الخبير الجيولوجيّ طوني نمر عبر حسابه على منصّة "إكس": "الهزة الأرضية مساء أمس في سوريا بقوة 3.4 درجات حصلت على عمق 8 كلم على فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت".
 
 
وأضاف نمر: "تاريخياً، سبق لفالق مصياف أن تحرّك في العامين 1157 و1170 ونتج عن ذلك زلزالان بقوة 7.3 درجات تقريباً. هذه المعلومة هي للتوعية فقط ولا تستدعي أية تصرّفات غير مألوفة".
 
 
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