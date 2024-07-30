شعر بها لبنانيّون.. ماذا قال خبير جيولوجيّ عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت سوريا أمس؟

الهزة الأرضية مساء أمس في سوريا بقوة 3.4 درجات حصلت على عمق 8 كلم على فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت.

تاريخياً، سبق لفالق مصياف أن تحرّك في العامين 1157م و 1170م ونتج عن ذلك زلزالان بقوة 7.3 درجات تقريباً. هذه المعلومة هي للتوعية فقط ولا تستدعي أية تصرّفات غير مألوفة. pic.twitter.com/GgoPbszzXP