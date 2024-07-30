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لبنان
سليمان: في 1 آب يتجدد الامل بقيام الدولة
Lebanon 24
30-07-2024
|
06:29
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أكد الرئيس ميشال سليمان أنه "في الاول من آب من كل عام يتجدد الامل بقيام الدولة واحياء المؤسسات المتهالكة، اقتداءً بالجيش اللبناني بغية استعادة حضورها الذي فقدته بعد فقدان هيبتها".
وختم تصريحه قائلاً: "كل عام وانتم بخير".
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