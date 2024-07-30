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لبنان

الصفدي لبوحبيب: الأردن حريص على أمن وسيادة لبنان

Lebanon 24
30-07-2024 | 06:51
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إتصالاً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي عبّر عن وقوف المملكة الاردنية الهاشمية الى جانب لبنان في هذا الوقت الصعب كما في كل وقت، مؤكداً  حرص الأردن على أمن وسيادة لبنان ورفضه للتهديدات الاسرائيلية. كما شدد الوزير الصفدي على عمل المملكة  لمنع التصعيد والحؤول دون الانزلاق الى حرب واسعة واضعاً إمكانيات بلاده في تصرف لبنان.
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وفي سياق منفصل، زار بوحبيب الرئيس ميشال عون في دارته في الرابية، حيث تباحثا بالتطورات الأخيرة في جنوب لبنان، واتفقا على اهمية تمسك لبنان بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 وتجنب التصعيد والإنزلاق إلى حرب اقليمية.
 
 
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