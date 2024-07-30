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لبنان

هل سيُرسل اردوغان جيشه إلى لبنان إنّ شنّت إسرائيل حرباً؟.. إليكم ما كشفه دبلوماسيّ بارز

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:00
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في مقال نشرته صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيليّة، قال السفير الإسرائيليّ السابق لدى تركيا ومدير وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة السابق ألون ليل، إنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلمح إلى أنه قد يحاول زيادة المساعدات العسكرية للفلسطينيين، سواء حماس أو أولئك الذين يقاتلون في الضفة الغربية".
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وأضاف ليل خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات: "لقد حاول ذلك سابقًا عندما أنشأ لهم مقرًا في تركيا، بقصد القيام بعمليات عسكرية وتهريب الأسلحة وتحويل الأموال من أجل شراء الأسلحة. ومن المستبعد أن يقوم أردوغان المعروف بالتصرف بطريقة غير عقلانية، بإرسال جنود أتراك لغزوّ إسرائيل".
 
وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نأخذ اردوغان على محمل الجدّ، لأنه نفذ العديد من تهديداته الأخرى، مثل وقف التجارة مع إسرائيل، وهو يحاول بالفعل مساعدة الفلسطينيين، وإرسال المصابين إلى المستشفيات في تركيا، وبالتأكيد إيجاد طرق لمساعدتهم".
 
وزعم ليل أنّه "إذا حدث شيء مهم في لبنان، فإن أردوغان يمكنه إرسال قوات إلى لبنان، وقد فعل ذلك في الماضي، بما في ذلك إرسال مدمرات وسفن قتالية إلى المياه الإقليمية اللبنانية".

وتابع: "لو كنا في وضع دبلوماسي سليم لاضطررنا إلى قطع العلاقات مع اردوغان. لكن هناك ضعف كبير في دبلوماسيتنا، لا يمكننا أن نجعله يدفع ثمن تصريحاته وحدها، لذلك هو يستغل الوضع بشكل فعال". (رصد لبنان 24)
 

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