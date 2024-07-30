Advertisement

لبنان

النيبال تدعو مواطنيها في لبنان الى "توخي الحذر"!

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1228284-638579496029366231.jpeg
Doc-P-1228284-638579496029366231.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت وزارة الخارجية النيبالية في بيان انه" في ظل الأحداث والتطورات الحالية في لبنان، تهيب الوزارة بجميع المواطنين النيباليين  في لبنان توخي الحذر والتزام الإجراءات الوقائية المطلوبة".

Advertisement
كما دعت "جميع المواطنين النيباليين إلى التواصل الفوري مع السفارة النيبالية في القاهرة أو القنصلية العامة في بيروت في حالة الحاجة إلى أي مساعدة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:47 | 2024-07-30
10:45 | 2024-07-30
10:34 | 2024-07-30
10:17 | 2024-07-30
10:13 | 2024-07-30
10:00 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24