النيبال تدعو مواطنيها في لبنان الى "توخي الحذر"!

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اعلنت وزارة الخارجية النيبالية في بيان انه" في ظل الأحداث والتطورات الحالية في لبنان، تهيب الوزارة بجميع المواطنين النيباليين في لبنان توخي الحذر والتزام الإجراءات الوقائية المطلوبة".كما دعت "جميع المواطنين النيباليين إلى التواصل الفوري مع السفارة النيبالية في القاهرة أو القنصلية العامة في بيروت في حالة الحاجة إلى أي مساعدة".