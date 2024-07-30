المتحدث باسم قوات اليونيفيل: الحالة في الجنوب لبنان لا تزال متوترة

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أعرب المتحدث باسم قوات اليونيفيل اندريا تننتي عن القلق العميق إزاء تزايد المخاطر المحتملة لصراع مفاجئ وأوسع نطاقاً تصعب السيطرة عليه مشيرا الى أن الحالة في جنوب لبنان في منطقة عمليات اليونيفيل لا تزال متوترة واليونيفيل تبذل قصارى جهدها لتجنب حالات الصراع ومنع حدوث صراع أوسع نطاقًا ومن الصعب جدًا التنبؤ بكيفية تطور ذلك.وفي حديث لـ"صوت كل لبنان" شدد تننتي على أن رئيس البعثة وقائد القوة، اللواء الفريق لازارو، يشارك بشكل كبير في الحفاظ على قناة الاتصال هذه مفتوحة مع الأطراف أيضًا لمحاولة منع المخاطر وحثهم على الالتزام بالعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي.وأضاف تننتي: "على الرغم من الوضع الصعب والتحديات التي تواجه القرار 1701 الا أن هذا القرار يمكن أن يساعد في إيجاد حل خلال هذه الفترة الصعبة".