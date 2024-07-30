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لبنان

"لبنان القوي": لتجاوز الخلافات والالتفاف الى الداخل في مواجهة التهديدات

Lebanon 24
30-07-2024 | 11:26
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دعا تكتل لبنان القوي، عقب إجتماعه الدوري الذي ترأسه النائب جبران باسيل اليوم، جميع اللبنانيين على إختلاف أحزابهم وإتجاهاتهم الى إدراك خطورة اللحظة التي يمرّ بها لبنان وتجاوز الإنقسامات وإظهار التضامن الوطني في مواجهة التهديدات الاسرائيلية. 
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ونوّه في بيان أصدره بعد الاجتماع بمواقف الدول الساعية للجم التصعيد ومن بينها فرنسا والدول العربية الشقيقة.


كذلك، نوّه بمواقف "عدد من القيادات اللبنانية الساعية لقطع دابر الفتنة ومن بينها موقف السيد وليد جنبلاط الذي طوّق الخطاب التحريضي بعد جريمة مجدل شمس".


واعتبر التكتل ان "اللحظة الخطيرة التي تمر بها بلادنا تستدعي تجاوز الخلافات على أهميتها والإلتفات الى الداخل اللبناني ورفض أي إستثمار سياسي في الفتنة التي يريدها العدو للبنان. من هنا كان سعي التيار ولا يزال في سبيل وقف الإنهيار وبناء شبكة الأمان الداخلي بدءًا من إعادة تكوين السلطة، وفي مقدمتها إنتخاب رئيس للجمهورية".
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