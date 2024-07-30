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لبنان

قيادة الجيش واهالي الدوير شيعوا العميد المتقاعد حطيط الى مثواه الاخير

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:42
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شيعت قيادة الجيش واهالي بلدة الدوير، اليوم، العميد المتقاعد أمين محمد حطيط الذي توفي اثر جلطة دماغية.
وحمل نعش الفقيد من منزله الى باحة مفرق الدوير -الشرقية، حيث اقيمت مراسم تكريمية خاصة، وحملت ثلة من الجيش اللبناني النعش وقد لف بالعلم اللبناني ، الى منصة اعدت للمناسبة ، وأدت عناصر عسكرية التحية العسكرية للفقيد، بعدها سار المشيعون في موكب باتجاه "مجمع بر الوالدين" في ساحة الدوير، جرى تقديم التحية العسكرية بحضور النائبين هاني قبيسي وناصر جابر، العميد عبدالله حرب ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد احمد علي احمد ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ، المقدم علي حلاوي ممثلا المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، المقدم حسين طباجة ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المكتب السياسي في حركة "امل" جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد علي اسماعيل، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون، وحشد من الشخصيات والقيادات العسكرية والامنية والاهلية .
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وأم امام بلدة الدوير السيد كاظم ابراهيم الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في روضة الدوير، ثم تقبلت عائلته التعازي من الحضور .
واتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري معزيا بالفقيد، كما اتصل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد . (الوكالة الوطنية)

لبنان

تعازي ووفيات

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