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لبنان

بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة لبنان

Lebanon 24
30-07-2024 | 13:30
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حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، جميع الرعايا البريطانيين الموجودين حاليًا في لبنان على مغادرة البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى تصاعد التوتر في المنطقة.
وحذر لامي من أن "التوترات مرتفعة والوضع قد يتدهور".
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وشدد: "أنا أعمل مع فرقنا القنصلية للتأكد من استعدادنا لجميع السيناريوهات، ولكن إذا تصاعد الصراع، فلا يمكن للحكومة أن تضمن إجلاء رعاياها على الفور، وبالتالي قد يضطرون إلى الاحتماء في مكانكم".
كما نصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان. (الاناضول)
 
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