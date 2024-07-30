وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الضربة على حارة حريك: "حزب الله" تجاوز الخط الاحمر

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حزب الله، وذلك عقب ضربة إسرائيلية على حارة حريك، استهدفت مبنى في شارع الشورى بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية.

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وكتب غالانت في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حزب الله تجاوز الخط الأحمر"، وذلك بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة.



وكان قد ذكر الجيش الاسرائيلي أنّه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، استهدفت القائد في حزب الله المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين".