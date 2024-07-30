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لبنان

جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدًا بعد الضربة على حارة حريك

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:28
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أفادت معلومات "لبنان24" عن عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء الموافق فيه ٢٠٢٤/٧/٣١ في السراي الكبير للبحث في المستجدات الطارئة. 

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