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لبنان
جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدًا بعد الضربة على حارة حريك
Lebanon 24
30-07-2024
|
14:28
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أفادت معلومات "لبنان24" عن عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء الموافق فيه ٢٠٢٤/٧/٣١ في السراي الكبير للبحث في المستجدات الطارئة.
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