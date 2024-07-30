جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدًا بعد الضربة على حارة حريك

أفادت معلومات "لبنان24" عن عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء الموافق فيه ٢٠٢٤/٧/٣١ في السراي الكبير للبحث في المستجدات الطارئة.





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