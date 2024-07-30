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لبنان

بعد ضربة حارة حريك.. هذا ما يحصل في إسرائيل؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:33
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نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء عملية استهداف في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، ردًا على الضربة التي نفذّت في مجدل شمس وراح ضحيتها عشرات الأطفال.
 
في السياق، وعقب الإستهداف، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري اليوم، تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين على إثر الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وتابعت أن هذا الاجتماع يأتي "في أعقاب محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، المعروف بالحاج محسن".
 
من جهة أخرى قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن تل أبيب ترفع درجة الجهوزية العسكرية برا وبحرا وجوًا تحسبا لرد من حزب الله.
 
ولفتت المعلومات إلى أن السلطات فتحت الملاجئ تحسبا لأي رد من "الحزب". (سكاي نيوز)
 
 

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