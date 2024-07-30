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لبنان

نائبة بايدن تعلّق على ضربة حارة حريك: نؤيد حق إسرائيل في البقاء آمنة

Lebanon 24
30-07-2024 | 16:47
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رأت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة للإنتخابات الرئاسية كامالا هاريس أن من حق إسرائيل البقاء آمنة.

ولفتت هاريس إلى أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد حزب الله.

وأشارت إلى أنّه يتعين العمل على حل دبلوماسي ينهي الهجمات على حدود لبنان - إسرائيل.
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يأتي ذلك بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضربة استهدف خلالها قياديا في "حزب الله".(العربية)

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