الجيش الإسرائيلي: عمليتنا في لبنان نجحت

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أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نجحت في استهداف القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، خلال العملية التي نفّذت اليوم في حارة حريك.ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شكر بأنّه أرفع مسؤول عسكري في حزب الله ورئيس الوحدة الاستراتيجية.وطالب خلال تصريحاته بوجوب الاستماع بشكل حثيث لتعليمات الجبهة الداخلية، عقب الضربة. (العربية)