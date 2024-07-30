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لبنان

أوستن يستبعد حتمية المواجهة الشاملة بين إسرائيل و"حزب الله"

Lebanon 24
30-07-2024 | 23:09
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم.

وأكد أوستن في مؤتمر صحفي بالفلبين متحدثا عن التطورات على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية، واستشهاد القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية أنه "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال تصعيد هذا الأمر إلى قتال كامل. ولا أعتقد أن القتال الشامل (بين حزب الله وإسرائيل) أمر حتمي".
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وأضاف: "أعتقد أننا نود أن نرى الأمور تُحل بطريقة دبلوماسية".


واختتم حديثه قائلا: "إذا تعرضت إسرائيل للهجوم فسوف نساعدها في الدفاع عن نفسها. لقد كنا واضحين بشأن ذلك منذ البداية، ولكن مرة أخرى، لا نريد أن نرى ذلك يحدث". (سكاي نيوز)
 

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