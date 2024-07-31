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لبنان

هذه حقيقة الفيديو المنتشر لحظة قصف الضاحية الجنوبية (صورة)

Lebanon 24
31-07-2024 | 00:15
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات إخبارية عبر تطبيقي تيليغرام وواتساب مقطعاً مصوراً لاقى رواجاً، لقصف أحد المباني المرتفعة على أنه يعود للقصف الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.  
 
موقع "الحرة" أجرى تدقيقا للفيديو المتداول، ليتبين أنه سبق وانتشر قبل وقت القصف في بيروت بنحو 14 ساعة على أنه في غزة.

 
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كذلك أظهر البحث أن المبنى المستهدف وبحسب مقارنة الصور والمشاهد المرتبطة به، يعود لبرج عين جالوت في منطقة النصيرات، والذي تعرض لقصف بتاريخ 22 تموز.  


وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان أنه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت على القيادي المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس، وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين". (الحرة)

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