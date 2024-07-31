زيارة بارولين مجددا: هدفان للحوار

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قال مصدر كنسي إن زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين الى لبنان قبل أسابيع كانت لها أهداف محددة لا يدركها حتى الساعة إلا رعاة الكنيسة، فهذه الشخصية سعت الى الجمع بين مختلف مكونات الوطن، وبطلب منها وجّهت بكركي معظم الدعوات. كما أن الكنيسة تلقت إرشادات وأفكار لتثبيت فكرة لبنان والعيش المشترك، من هنا كان هناك طلب للحوار على محورين :الأول: العمل الدائم على تطوير مصالحة الجبل وتعزيزها الدائم بين مكوّنين صنعا كيان لبنان وخاصةً لبنان الكبير.الثاني: هو السعي الى فتح نقاش هادئ مع المكوّن الشيعي وخاصة حزب الله سعيا الوصول الى قواسم مشتركة، بالرغم من الإختلاف في وجهات النظر .واشار المصدر الى أن الكنيسة المارونية على تنسيق دائم وأسبوعي مع الفاتيكان في هذه الفترة بهدف العمل على حماية لبنان من المخاطر.