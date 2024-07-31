Advertisement

لبنان

زيارة بارولين مجددا: هدفان للحوار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-07-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1228530-638580080860335045.jpg
Doc-P-1228530-638580080860335045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر كنسي إن زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين الى لبنان قبل أسابيع كانت لها أهداف محددة لا يدركها حتى الساعة إلا رعاة الكنيسة، فهذه الشخصية سعت الى الجمع بين مختلف مكونات الوطن، وبطلب منها وجّهت بكركي معظم الدعوات. كما أن الكنيسة تلقت إرشادات وأفكار لتثبيت فكرة لبنان والعيش المشترك، من هنا كان هناك طلب للحوار على محورين :
Advertisement
الأول: العمل الدائم على تطوير مصالحة الجبل وتعزيزها الدائم بين مكوّنين صنعا كيان لبنان وخاصةً لبنان الكبير.
الثاني: هو السعي الى فتح نقاش هادئ مع المكوّن الشيعي وخاصة حزب الله سعيا الوصول الى قواسم مشتركة، بالرغم من الإختلاف في وجهات النظر .
واشار المصدر الى أن الكنيسة المارونية على تنسيق دائم وأسبوعي مع الفاتيكان في هذه الفترة بهدف العمل على حماية لبنان من المخاطر.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:09 | 2024-07-31
04:00 | 2024-07-31
03:45 | 2024-07-31
03:41 | 2024-07-31
03:35 | 2024-07-31
03:31 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24