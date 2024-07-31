وزير الثقافة: الردّ قادم لا محالة

كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على منصة "إكس": "قاتل أطفال مجدل شمس، تحت زعم الثأر لهم، يقصف أطفال حارة حريك. أمام هذا العدوان الخطير بكل المقاييس، يجب على الصهاينة أن يدركوا أن الردّ عليهم قادم لا محالة... فلينتظروا. أما نحن اللبنانيين فعلينا أن نتحد أكثر ليفهم العدو أنه عاجز مهما فعل عن رمي الشقاق بيننا. ولعل التعبير السياسي الأفصح عن هذه الوحدة اشتراك جميع الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم".

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