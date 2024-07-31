Advertisement

لبنان

مكاري: الحكومة تتابع المجريات ولجنة الطوارئ ستكثف اجتماعاتها

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1228646-638580181659788813.jpg
Doc-P-1228646-638580181659788813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الإعلام زياد ان "المنطق العسكري يقول إنه سيكون هناك ردّ لـ"حزب الله" بعد هجوم الضاحية الجنوبية أمس".

ورأى مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا  انه "كان على الوزراء المقاطعين حضور الجلسة اليوم لأنه في الحقيقة هناك أمور أكبر من السياسة".
Advertisement

وقال: "هناك حركة دبلوماسية سيشهدها السراي وستكون المساعي نحو التهدئة بشكلٍ واضح.

ولفت مكاري  إلى انه من الطبيعي الحديث عن إمكانية اندلاع حرب، مشددا على ان الحكومة تتابع المجريات ولجنة الطوارئ ستكثف اجتماعاتها وسط التطورات.


وأعلن مكاري ان لبنان سيرفع شكوى إلى الأمم المتحدة عقب الاعتداء الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:09 | 2024-07-31
04:00 | 2024-07-31
04:00 | 2024-07-31
03:45 | 2024-07-31
03:41 | 2024-07-31
03:35 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24