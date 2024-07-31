مكاري: الحكومة تتابع المجريات ولجنة الطوارئ ستكثف اجتماعاتها

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اعتبر وزير الإعلام زياد ان "المنطق العسكري يقول إنه سيكون هناك ردّ لـ"حزب الله" بعد هجوم الضاحية الجنوبية أمس".ورأى مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا انه "كان على الوزراء المقاطعين حضور الجلسة اليوم لأنه في الحقيقة هناك أمور أكبر من السياسة".وقال: "هناك حركة دبلوماسية سيشهدها السراي وستكون المساعي نحو التهدئة بشكلٍ واضح.ولفت مكاري إلى انه من الطبيعي الحديث عن إمكانية اندلاع حرب، مشددا على ان الحكومة تتابع المجريات ولجنة الطوارئ ستكثف اجتماعاتها وسط التطورات.وأعلن مكاري ان لبنان سيرفع شكوى إلى الأمم المتحدة عقب الاعتداء الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية.