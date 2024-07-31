31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سماع دوي انفجار في أجواء الهرمل... هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
31-07-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سمع صوت انفجار في اجواء مدينة الهرمل منذ بعض الوقت، تبين انه ناتج عن اطلاق قذيفة في خلال مراسم تشييع، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصوات دوي انفجارات في اجواء الجنوب.. هذا سببها
Lebanon 24
أصوات دوي انفجارات في اجواء الجنوب.. هذا سببها
31/07/2024 13:07:48
31/07/2024 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار عدد من الصواريخ الاعتراضية في اجواء بلدة ميس الجبل والجوار
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار عدد من الصواريخ الاعتراضية في اجواء بلدة ميس الجبل والجوار
31/07/2024 13:07:48
31/07/2024 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء القطاع الشرقي و تفعيل القبة الحديدية في كريات شمونة جراء رشقة صاروخية من لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء القطاع الشرقي و تفعيل القبة الحديدية في كريات شمونة جراء رشقة صاروخية من لبنان
31/07/2024 13:07:48
31/07/2024 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار صاروخ اعتراضي اطلقته الطائرات الحربية في اجواء عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار صاروخ اعتراضي اطلقته الطائرات الحربية في اجواء عيترون
31/07/2024 13:07:48
31/07/2024 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار
اجواء
الهرمل...
تبيّن!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
Lebanon 24
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
12:50 | 2024-07-30
30/07/2024 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وسام فارس: هكذا كانت ردّة فعل إبنتي عندما علمت بأنني سأتزوّج من سارة أبي كنعان
Lebanon 24
وسام فارس: هكذا كانت ردّة فعل إبنتي عندما علمت بأنني سأتزوّج من سارة أبي كنعان
09:30 | 2024-07-30
30/07/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
13:27 | 2024-07-30
30/07/2024 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
22:00 | 2024-07-30
30/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرد الإسرائيلي نُفّذ وانتهى.. إليكم بالتفاصيل ما حصل في حارة حريك
Lebanon 24
الرد الإسرائيلي نُفّذ وانتهى.. إليكم بالتفاصيل ما حصل في حارة حريك
14:59 | 2024-07-30
30/07/2024 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-07-31
حرب الجيل السادس بدأت: مخاوف وتحديات عالمية جديدة
02:09 | 2024-07-31
ميقاتي: ندائي الى اللبنانيين أن نتكاتف جميعاً ونكون قادرين على إثبات وحدتنا ورفضنا لأي اعتداء
05:39 | 2024-07-31
بعد "غارة الضاحية" واغتيال هنية... ماذا أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ قبل قليل؟
05:37 | 2024-07-31
بسبب الظروف الطارئة... فرقة كركلا تتخذ قراراً مهماً
05:35 | 2024-07-31
اجتماع طارئ في وزارة الإقتصاد اليوم!
05:32 | 2024-07-31
هاشم: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما قد تحمله الايام المقبلة
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
31/07/2024 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
31/07/2024 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
31/07/2024 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24