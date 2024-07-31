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لبنان

سماع دوي انفجار في أجواء الهرمل... هذا ما تبيّن!

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:00
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سمع صوت انفجار في اجواء مدينة الهرمل منذ بعض الوقت، تبين انه ناتج عن اطلاق قذيفة في خلال مراسم تشييع، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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الهرمل...

تبيّن!

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