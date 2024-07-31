سماع دوي انفجار في أجواء الهرمل... هذا ما تبيّن!

سمع صوت انفجار في اجواء مدينة الهرمل منذ بعض الوقت، تبين انه ناتج عن اطلاق قذيفة في خلال مراسم تشييع، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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