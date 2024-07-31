عن وضع لبنان والتطورات.. هذا ما كشفه سفير فرنسا

أعرب سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو عن قلقه من الأوضاع الحالية في لبنان، محذراً من اتجاه الأمور نحو التصعيد.

كلام ماغرو جاء إثر لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء في السراي الحكومي، إذ قال: " ناقشنا المستجدات وعبرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد، ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل، وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة".

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ورداً على سؤال، قال ماغرو: "نحن للأسف في وضع حذرنا منه دائماً، ولقد دعونا باستمرار الأطراف المعنية لعدم التصعيد، لأننا كنا ندرك بأن كل شيء قد يحصل في حال وجود توتر، وللأسف نحن الآن في الوضع الذي توقعناه، ولهذا بذلنا الكثير من الجهد في الاشهر الأخيرة لمحاولة تلافي التصعيد".

وختم: "سنستمر في جهودنا، ولا أسباب لدينا لعدم الإستمرار في مساعينا للتهدئة".