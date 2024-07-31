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لبنان

أحمد الخير دان الاعتداء على الضاحية الجنوبية: نعيش مرحلة شديدة الخطورة

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:46
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دان عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير في بيان "الاعتداء الإسرائيلي المتجدد على الضاحية الجنوبية، وكل الاعتداءات على أهلنا الصابرين والصامدين في جنوب لبنان"، داعياً "اللبنانيين إلى وحدة الموقف في مواجهة هذا العدو المجرم الذي يسعى لجر لبنان إلى حرب لا نريدها".
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وقال: "نعيش مرحلة شديدة الخطورة تُحتم على الجميع التعالي فوق كل الخلافات، والتلاقي على تحصين لبنان في وجه الخطر الإسرائيلي، والوقوف موحدين خلف حكومتنا في سعيها مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب لتطبيق القرار 1701، وحماية لبنان ومصالحه في أي تفاوض، وتوفير مقومات الأمن والاستقرار والصمود لشعبه".
وختم البيان "كل التعازي إلى أهلنا في الضاحية الجنوبية، وكل التمنيات بالشفاء لكل الجرحى المصابين. رحم الله كل من سقط ويسقط ضحية هذا الاجرام البشع الذي لا يعرف أي حدود، من فلسطين المحتلة إلى لبنان".
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