Advertisement

لبنان

مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1228735-638580252556337977.jpg
Doc-P-1228735-638580252556337977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المدير العام السّابق لوزارة الإعلام محمد عبيد تفاصيل جديدة عن القياديّ في "حزب الله" فؤاد شكر الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء.
Advertisement

وقال عبيد أنّ شكر كان ضمن سلك الأمن العام في الدولة اللبنانية قبل الاجتياح الإسرائيلي، ما يعني أنه كان موظفاً رسمياً، وأضاف: "كان لشكر علاقة وطيدة مع الشهيد سمير مطوط، وقد التحق بالمقاومة خلال مرحلة الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 وذلك بعدما ترك سلك الأمن العام". 

وذكر عبيد أنَّ مسألة اللقاء مع شكر باتت صعبة ومعقدة إلا بظروف معينة تبعاً لعمله ضمن المقاومة، كاشفاً أنَّ القيادي المذكور "يُعتبر مؤسساً لفكرة حرب الأدمغة"، وقال: "لقد عمل شكر على مسألة التطوير النوعي للأسلحة ومنها مصانع الصواريخ الدقيقة والمسيرات وأسلحة الدفاع الجوي".

وتابع: "كان لشكر دور كبير بمسألة إطلاق صاروخ باتجاه البارجة الحربية الإسرائيلية قبالة بيروت خلال حرب تمّوز عام 2006". 

وأردف: "كان لشكر دور جهاد كبير، وما قام به منذ 8 تشرين الأول الماضي وحتى اليوم كان موجعاً جداً لإسرائيل. فعلياً، كان يدير شكر استخدامات الأسلحة ويُحدد إمكانية استعمالها ومتى يتم الانتقال من مستوى إلى آخر في استخدامها، وبالطبع يتم تنسيق هذا الأمر بشكلٍ مُباشر مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وقادة المقاومة".

وأضاف: "إن شكر كان يلعب دوراً أساسياً في المواجهة إن لم يكن الدور الأول على الصعيد العسكري، وكانت إسرائيل تترصده في أكثر من محطة". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-31
02:09 | 2024-07-31
07:56 | 2024-07-31
07:55 | 2024-07-31
07:51 | 2024-07-31
07:48 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24