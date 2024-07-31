إلى المواطنين.. خبرٌ عاجل عن البنزين!

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ البنزين متوافر في المحطات ولا داعي للهلع طالما أن البحر مفتوح واستيراد المحروقات مستمر.

وأشار أبو شقرا إلى أنَّ مخزون البنزين في لبنان كافٍ، وأضاف: "هناك متابعة حيثية ومستمرة لأوضاع المحطات بالتنسيق مع المعنيين والأمور جيدة ونطمئن المواطنين بشأن توافر البنزين".

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وختم: "نأمل ألا تتدهور الأمور وتتفاقم، ونسأل الله أن يحمي لبنان من أي مكروه لاسيما أن التطورات الأخيرة خطيرة".