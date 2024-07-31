بوحبيب: الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية هدفه زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة

إجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، يرافقهما وفد رفيع المستوى من اليونيفيل.

Advertisement

تخلل الاجتماع عرض عن أبرز الأحداث الأخيرة التي عصفت بلبنان والمنطقة وسبل أحتواء التصعيد منعا لتوسيع رقعة الحرب.

وأشار بوحبيب إلى أن الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية هدفه زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع.

وأكّد أن الحل الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لن يكون الا من خلال السبل الدبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بكافة القرارت الاممية ذات الصلة، سيما مندرجات القرار ١٧٠١ الذي يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والموت والخراب.