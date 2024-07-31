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لبنان

هل تغيرت مواعيد الرحلات اليوم؟ هذا ما أعلنه "طيران الشرق الاوسط"

Lebanon 24
31-07-2024 | 07:51
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 اعلنت  شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن "رحلاتها ليوم 31 تموز ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخيرعودتها الى صباح اليوم التالي بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
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الرحلات التي تم تأخير مواعيدها من 31 تموز 2024 الى صباح 1 آب 2024 هي 7 من أصل 38 رحلة:
توقيت الاقلاع المعدل في 1 آب    توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
 صباحاً06:40    02:15    بيروت    دبي    ME431
 صباحاً08:10    22:00    بيروت    لندن    ME204
 صباحاً06:00    21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباحاً05:45    20:35    بيروت    أبو ظبي    ME419
 صباحاً05:30    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
20:20 ليلاً    18:20    كوبنهاغن    بيروت    ME225
 صباحاً03:30    22:30    بيروت    كوبنهاغن    ME226
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".
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