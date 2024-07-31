هل تغيرت مواعيد الرحلات اليوم؟ هذا ما أعلنه "طيران الشرق الاوسط"

Advertisement

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن "رحلاتها ليوم 31 تموز ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخيرعودتها الى صباح اليوم التالي بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.الرحلات التي تم تأخير مواعيدها من 31 تموز 2024 الى صباح 1 آب 2024 هي 7 من أصل 38 رحلة:توقيت الاقلاع المعدل في 1 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلةصباحاً06:40 02:15 بيروت دبي ME431صباحاً08:10 22:00 بيروت لندن ME204صباحاً06:00 21:15 بيروت جدة ME369صباحاً05:45 20:35 بيروت أبو ظبي ME419صباحاً05:30 02:50 بيروت الدوحة ME43520:20 ليلاً 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225صباحاً03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".