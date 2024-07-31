آخر خبر من حارة حريك... هل تمّ العثور على جثة القيادي في "الحزب" فؤاد شكر؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثتين تحت أنقاض المبنى المستهدف في حارة حريك.

وأشارت إلى أنّ إحدى الجثتين قد تكون للقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.