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لبنان

داخل نادٍ رياضيّ في بيروت... هذا ما يفعله بقاصرين!

Lebanon 24
31-07-2024 | 09:40
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام المدعو (أ. ح.، مواليد عام 1992، لبناني) ببيع حشيشة كيف وسجائر إلكترونية إلى قاصرين تعرّف إليهم من خلال تدريبهم في إحدى الأندية الرياضية في بيروت.
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على الأثر، ونتيجة المتابعة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان إقامته والأماكن التي يتردد إليها.

بناء عليه، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكنت إحدى دوريات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي من إلقاء القبض عليه في محلة طريق الجديدة.

بتفتيش منزله وسيارته، تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف وسجائر الكترونية وزيوتًا مخصصة لها، بندقية "كلاشنكوف" ومسدسًا حربيًا.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه مرّتَين ببيع مادة حشيشة الكيف الى قاصرين يقوم بتدريبهم في النادي، إضافة الى سجائر إلكترونية وزيوت مخصصة لها، وايهامهم بأن هذه الزيوت تحتوي على مواد مخدّرة.

أودع مع المضبوطات المرجع المختص، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء.
 
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