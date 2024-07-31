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لبنان

عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر

Lebanon 24
31-07-2024 | 11:32
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ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم انتشال جثمان القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر من موقع الاستهداف بحارة حريك في الضاحية الجنوبية.
 
 
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فؤاد شكر

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