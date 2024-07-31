تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صورٍ حقيقية تعود للقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر الذي تم استهدافه أمس بقصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وظهر شكر في الصور وهو بالبزة العسكرية وإلى جانبه أشخاصٌ آخرون مجهولون.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الصور المتداولة هي الحقيقية لشكر، ما يعني أن صورة الشخص الذي تم نشرها يوم أمس وقيل إنها لشكر، لم تكن حقيقية.

ومساء الأربعاء، ذكرت قناة "الجديد"، أنه تم انتشال جثمان القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر من موقع الاستهداف بحارة حريك في الضاحية الجنوبية.

وإثر ذلك، فإنه من المرتقب صدور بيان عن "حزب الله" يعلن فيه رسمياً مصير القيادي الكبير في صفوفه.