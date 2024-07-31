وقفة في ساحة النجمة - صيدا تنديداً بجريمة اغتيال هنية

شهدت ساحة النجمة في صيدا، اليوم، وقفة، استنكاراً لجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بدعوة من حركة "حماس" و"الجماعة الاسلامية" في صيدا.

وشارك في الوقفة ممثلو الطرفين وممثلون عن القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وحشد من ابناء مخيم عين الحلوة واهالي صيدا، حيث رفعت خلالها رايات "حماس" وفلسطين و"الجماعة الاسلامية" و"حزب الله" وصور هنية.



وتخلل الوقفة كلمات دانت "العملية الجبانة التي نفذها العدو الاسرائيلي بحق هنية، ما أدى إلى استشهاده في العاصمة الإيرانية طهران".

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كذلك، أكدت الكلمات أنّ "اغتيال القادة بحجم هنية لن يزيد المقاومة سوى إصراراً ودفعاً لمضيها في مقاومة العدو الاسرائيلي حتى دحره عن الأراضي الفلسطينية وتلقينه درساً بأن لاصحاب الارض حق ولا بد من استرجاعه ولو كلف الكثير من الدماء".





