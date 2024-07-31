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لبنان
ماذا سيفعل"حزب الله"خلال الساعات المقبلة؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-07-2024
|
15:10
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كشفت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" أنَّ "حزب الله" قد يُجمّد ردوده العسكرية ضد إسرائيل خلال الساعات المقبلة وذلك إلى ما بعد خطاب أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم غدٍ الخميس.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ "حزب الله" قد يعمد على إستخدام أساليب الحرب النفسية ضد إسرائيل لإثارة التوتر والقلق في تل أبيب من الرّد الذي قد يأتي مفاجئاً، إما خلال خطاب نصرالله أو بعده أو عقب ساعات منه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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