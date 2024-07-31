الرقم يرتفع.. هذه آخر حصيلة لعدد شهداء غارة الضاحية

تواصلت اليوم عمليات رفع الانقاض القائمة حتى الآن في مكان الغارة الإسرائيلية التي طالت مبنى سكنياً في حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ حصيلة الشهداء في ارتفاع مستمر، وقد بلغت حتى مساء اليوم الأربعاء 6 شهداء.

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يُشار إلى أنّ "حزب الله" نعى، مساء اليوم، القيادي فؤاد شكر الذي طالته الغارة الإسرائيلية في الضاحية.

ومن المقرر أن يشيع "حزب الله" شكر "السيد محسن" ‏انطلاقاً من مجمع سيد الشهداء (ع)، حيث سيتم تقبل التعازي والتبريكات عند الساعة الثالثة حتى الرابعة والنصف من يوم الخميس 1 آب 2024،.

وإثر ذلك، ستُقام مراسم التكريم والوداع وتختتم قبل انطلاق التشييع بكلمة لأمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله.