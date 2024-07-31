الوداع الأخير.. صورة لجثمان فؤاد شكر بعد إعلان استشهاده!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لجثمان القيادي في "حزب الله" الشهيد فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل، أمس الثلاثاء، بقصفٍ طال الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتأتي هذه الصورة للجثمان لتنسف الأقاويل التي سرت خلال الساعات الماضية وتحدثت عن أنه تم العثور على شكر "أشلاء" تحت أنقاض المبنى الذي تم استهدافه.

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ومن المقرر أن يشيع "حزب الله" شكر "السيد محسن" ‏انطلاقاً من مجمع سيد الشهداء (ع)، حيث سيتم تقبل التعازي والتبريكات عند الساعة الثالثة حتى الرابعة والنصف من يوم الخميس 1 آب 2024،.



وإثر ذلك، ستُقام مراسم التكريم والوداع وتختتم قبل انطلاق التشييع بكلمة لأمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله.



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