Advertisement

لبنان

إندلاع النيران في مكبّ طرابلس

Lebanon 24
31-07-2024 | 18:57
A-
A+
Doc-P-1229020-638580744704387010.JPG
Doc-P-1229020-638580744704387010.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلعت النيران في جبل النفايات داخل مكبّ طرابلس.
تعجز فرق الاطفاء في المكان عن الوصول الى مكان النيران.
وقد قام الأهالي بمناشدة للجيش لإرسال طوافات للمشاركة بعملية إخماد النيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخليل أوعز إلى مديرية الجمارك بتسريع عمليات تخليص البضائع في مرفأي بيروت وطرابلس والمطار
lebanon 24
01/08/2024 07:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. ازالة التعديات على الاملاك العامة بمحيط ساحة النور (فيديو)
lebanon 24
01/08/2024 07:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إضرام النار بـ3 بسطات في طرابلس قبل قليل.. إليكم ما جرى
lebanon 24
01/08/2024 07:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار بمحلة باب الرمل في طرابلس.. ما القصة؟
lebanon 24
01/08/2024 07:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مكب النفايات

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:34 | 2024-07-31
22:46 | 2024-07-31
22:47 | 2024-07-31
23:41 | 2024-07-31
23:23 | 2024-07-31
22:58 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24