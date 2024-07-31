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لبنان
إندلاع النيران في مكبّ طرابلس
Lebanon 24
31-07-2024
|
18:57
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اندلعت النيران في جبل النفايات داخل مكبّ طرابلس.
تعجز فرق الاطفاء في المكان عن الوصول الى مكان النيران.
وقد قام الأهالي بمناشدة للجيش لإرسال طوافات للمشاركة بعملية إخماد النيران.
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مكب النفايات
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