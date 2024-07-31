إندلاع النيران في مكبّ طرابلس

اندلعت النيران في جبل النفايات داخل مكبّ طرابلس.

تعجز فرق الاطفاء في المكان عن الوصول الى مكان النيران.

وقد قام الأهالي بمناشدة للجيش لإرسال طوافات للمشاركة بعملية إخماد النيران.