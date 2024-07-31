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لبنان

المواطنون يتهافتون على شراء المواد الغذائيّة ووزير البيئة يطمئن: المخزون يكفي لـ 3 أشهر والمحروقات لـ 4 أسابيع!

Lebanon 24
31-07-2024 | 22:47
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كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": قد يكون من البديهي عند وقوع اي كارثة ان يتهافت المواطنون على التبضع وتخزين المواد الاستهلاكية الضرورية. والسؤال هل يوجد خوف من احتمال انقطاع المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة؟
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أكد وزير البيئة ناصر ياسين لـ "الديار" أنّ "مخزون الأدوية والمواد الغذائية والنفط مؤمّن في حال اتّساع رقعة الحرب"، مشيرا إلى "أن المحروقات مؤمنة لحوالى 4 أسابيع لأن لا مكان للتخزين، والمواد الغذائية مؤمنة لـ 3 أشهر".
من جانبه، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ "الديار": "ان المستودعات ممتلئة بجميع أنواع السلع". وتابع: "البضائع متوافرة بكثرة، ولا يوجد أي انقطاع في الأصناف، والاقبال على التخزين كإجراء احتياطي هو أمر طبيعي". واوضحت الاختصاصية النفسانية والاجتماعية غنوة يونس لـ "الديار" ان "الذعر الجماعي هو حالة من الخوف الشديد الذي ينتشر بين مجموعة كبيرة من الناس بسرعة، مما يؤدي إلى سلوكيات غير منظمة مثل التهافت على شراء المواد الغذائية والوقود". اضافت : "وتحدث ردة الفعل هذه عندما يشعر الافراد بالتهديد المفاجئ أو الخطر، وقد ينجم عن هذا الوضع تصرفات جماعية غير عقلانية، بغية تأمين احتياجاتهم الأساسية".
وأشارت الى "ان مصطلح الـ War Panic او "الذعر من الحرب"، يُستخدم لوصف الوجل الذي ينتاب الناس بسبب التهديدات العسكرية أو الحروب. وتتضمن هذه الحالة الخوف من العنف وعدم الاستقرار ونقص الموارد، وقد يظهر هذا السلوك أيضا في ممارسات معينة مثل تخزين المواد الغذائية، والتعبئة السريعة للبنزين، والهجرة من المناطق المتأثرة.
 
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